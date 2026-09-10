Глава ЦРУ, ймовірно, братиме участь у «човниковій дипломатії» між Києвом та Москвою

Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф готується взяти на себе більш активну роль у переговорах США з Росією та Україною. Про це повідомили американські чиновники своїм європейським колегам, передає газета Financial Times.

За словами п’ятьох співрозмовників видання, глава ЦРУ братиме участь у «човниковій дипломатії» між Києвом та Москвою, одночасно підтримуючи контакти з представниками розвідки обох країн.

Активізація ролі глави ЦРУ відбувається на тлі можливого скорочення участі спеціального посланця США Стіва Віткоффа та зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера у переговорах щодо завершення війни Росії проти України.

Водночас, за інформацією Financial Times, Віткофф, імовірно, збереже посаду спеціального посланця і продовжить брати участь у переговорах із Києвом та Москвою паралельно з Реткліффом. Між американськими посадовцями, за даними джерел видання, тривають суперечки щодо розподілу ролей і впливу на переговорний процес.

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Зі свого боку Кушнер повідомив друзям, що планує відійти від питань України й волів би зосередитися на дипломатичних зусиллях, пов’язаних із конфліктом у Газі та американо-ізраїльською війною проти Ірану.

Білий дім і ЦРУ заперечили інформацію про можливу заміну американських перемовників. Там заявили, що повідомлення про такі зміни є неправдивими. Водночас джерела, обізнані з ситуацією, зазначили, що Трамп ще не ухвалив остаточного рішення.

Нагадаємо, 25 серпня Джон Реткліфф здійснив таємний візит до Москви. Це був рідкісний візит керівника американської розвідки до Росії – попередній відомий аналогічний випадок стався у 2021 році, коли російську столицю відвідував тодішній глава ЦРУ Вільям Бернс.

Дональд Трамп заявив, що візит Реткліффа до Москви був «рутинною поїздкою», однак припустив, що він може дати певний результат у контексті війни Росії проти України. За словами президента США, поїздка розвідника не була пов’язана ні з потенційною спробою РФ перевірити рішучість НАТО, ні з санкціями проти Ірану.

27 серпня NYT повідомила, що під час візиту до Росії глава ЦРУ передав голові ФСБ Олександру Бортнікову послання з «похмурою оцінкою» ситуації, у якій Росія опинилася через війну проти України. Він закликав Москву розпочати «серйозні переговори» про припинення бойових дій, поки військове та економічне становище країни не погіршилося ще більше.