У ЦРУ давно ставлять під сумнів правдивість інформації, яку отримує Путін про хід війни

Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф під час таємного візиту до Москви 25 серпня передав голові Федеральної служби безпеки Росії Олександру Бортнікову послання з «похмурою оцінкою» ситуації, у якій Росія опинилася через війну проти України. Він закликав Москву розпочати «серйозні переговори» про припинення бойових дій, поки військове та економічне становище країни не погіршилося ще більше. Про це 27 серпня повідомила газета The New York Times з посиланням на джерела.

За даними видання, Реткліфф не погрожував російській стороні можливими наслідками у разі, якщо російський лідер Владімір Путін проігнорує американську оцінку та вирішить продовжувати бойові дії.

NYT зазначає, що американські розвідники давно ставлять під сумнів правдивість інформації, яку радники Путіна надають йому щодо перебігу війни та реальних масштабів втрат російської армії.

ЦРУ довгий час підтримує канали зв’язку з ФСБ та російською Службою зовнішньої розвідки. Вибір Бортнікова як посередника у спілкуванні з Путіним деякі співрозмовники видання пояснили тим, що російський лідер, як колишній співробітник спецслужб, сприйме інформацію від директора ЦРУ як таку, що заслуговує на більшу довіру, ніж дані, що надходять звичайними дипломатичними каналами.

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У NYT також повідомили, що канал зв’язку між Реткліффом і Бортніковим діє незалежно від інших контактів між Вашингтоном і Москвою. Йдеться, зокрема, про переговори спецпосланців президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з іншими високопоставленими радниками Путіна.

Зміст приватного повідомлення, яке Реткліфф передав Бортнікову, газета не наводить, але вказує, що воно «перегукувалося з деякими публічними заявами» директора ЦРУ.

Так, у липні Реткліфф заявляв, що за останні півтора року Росія захопила лише близько 1% загальної території України. Він пояснив це тим, що Україна «досконало опанувала» технологію використання дронів.

Крім того, він говорив про значні втрати російських військ. За його оцінкою, тривалість життя російського військовослужбовця на передовій може становити менше ніж 35 хвилин.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 26 серпня заявив, що візит Реткліффа до Москви був «рутинною поїздкою», однак припустив, що він може дати певний результат у контексті війни Росії проти України. За словами Трампа, поїздка не пов’язана ні з потенційною спробою РФ перевірити рішучість НАТО, ні з санкціями проти Ірану.

27 серпня Трамп знову заперечив повідомлення медіа про те, що метою таємного візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви було попередити Росію про наслідки можливого нападу на країну-члена НАТО.