Інцидент трапився торік у Чернівецькому районі

На Буковині директора сільськогосподарського підприємства обвинувачують у нехтуванні правилами безпеки на підприємстві. Він відправив двох працівників в підземний канал без засобів індивідуального захисту. Через це один чоловік загинув, а інший отримав опіки дихальних шляхів. Правоохоронці завершили розслідування і передали справу до суду.

За даними прокуратури Чернівецької області, інцидент стався 13 травня 2025 року на сільськогосподарському підприємстві в Чернівецькому районі. Двоє працівників спустилися в підземний канал, по якому транспортувалися відходи тваринництва. Через деякий час один працівник задихнувся, іншого вдалося врятувати, однак він зазнав сильних ушкоджень. Трагедія трапилася через можливу концентрацію токсичних газів і дефіцит кисню.

Поліцейські під час розслідування встановили, що керівник підприємства, який відповідав за безпечні умови праці, проігнорував їх. Працівники не були офіційно оформленні. Їм не провели інструктаж про те, що підземний канал – це об’єкт з підвищеною небезпекою, також вони мали б мати засоби індивідуального захисту.

Фактично, роботи проводилися без належної організації та контролю. За висновками експертиз, ці наслідки перебувають у прямому причинно-наслідковому зв’язку з діями та бездіяльністю керівника, який був зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці та контроль за виконанням робіт підвищеної небезпеки.

Правоохоронці оголосили підозру керівнику підприємства за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі чоловіка та травмування іншого). Після завершення розслідування справу передали до суду.