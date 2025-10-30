Директору підприємства загрожує від двох до пʼяти років тюрми

Директора комунального підприємства «Великошпанівське», що на Рівненщині, підозрюють у службовій недбалості, через яку громада зазнала понад 1,2 млн грн збитків. Обвинувальний акт скерували до суду, а посадовця відсторонили від роботи.

Як повідомила 30 жовтня пресслужба прокуратури області, директору комунального підприємства однієї з громад Рівненського району інкримінують службову недбалість, що призвела до 1,2 млн грн збитків.

За даними слідства, підприємство упродовж кількох років надавало послуги з вивезення побутових відходів сусідній громаді. Керівник не підраховував обсяги сміття і не вносив точних даних у документи, через що обсяги та вартість послуг були завищені.

У прокуратурі не уточнюють прізвища посадовця, проте з власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що йдеться про директора КП «Великошпанівське» Валентина Богуславського, який очолює підприємство з 2018 року.

Посадовця відсторонили, своєї вини він не визнає. За службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки інтересам держави (ч. 2 ст. 367 КК України), йому загрожує від двох до пʼяти років позбавлення волі.