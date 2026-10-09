Тетяна Бринь уклала угоду з прокурором про визнання вини

Генеральна директорка Хотинської багатопрофільної лікарні Тетяна Бринь уклала угоду з прокурором про визнання своєї провини щодо зловживання службовим становищем. За гроші медзакладу вона замовила чотири експертизи в незалежних спеціалістів, щоб виправдати себе в кримінальному провадженні. Її підозрювали в купівлі кондиціонерів за завищеними цінами.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Як йдеться у вироку Хотинського районного суду від 24 вересня, Тетяна Бринь отримала підозру через те, що витратила з бюджету лікарні зайві 312, 5 тис. грн на кондиціонери. Щоб виправдити себе, посадовиця замовила аудит вартості цих пристроїв. Однак заплатила за них грошима медзакладу.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що на той час Тетяна Бринь вже була відсторонена від роботи і перебувала у відпустці. Однак вона ввела в оману медичну директорку Хотинської лікарні, яка тоді виконувала обов’язки керівниці та могла підписувати документи. У липні 2025 року остання підписала та направила від імені лікарні звернення щодо аудиту закупівлі кондиціонерів у фірму «Вест-аудит». За цю експертизу з бюджету медзакладу заплатили 92 тис. грн.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У вересні 2025 року виконувачка обов’язків керівниці лікарні знову підписала звернення до приватного судового експерта, щоб той провів товарознавчу експертизу кондиціонерів. За цей висновок заплатили 15 тис. грн. У листопаді 2025 року лікарня додатково перерахувала іншому судовому фахівцю 74,5 тис. грн за проведення будівельно-технічного дослідження. А у грудні 2025 року – ще 75 тис. грн за проведення економічного дослідження закупівлі кондиціонерів.

Чотири висновки Тетяна Бринь надіслала до Чернівецької обласної прокуратури разом зі проханням закрити кримінальне провадження. Однак в документах зазначалося, що експертизи проводили на замовлення та коштом Хотинської лікарні, яка не була визначеною стороною у кримінальному провадженні.

Загалом Тетяна Бринь неправомірно витратила гроші лікарні, а саме 256, 5 тис. грн. У серпні обвинувачена уклала угоду з прокурором про визнання своєї вини. Також вона повністю повернула лікарні витрачені гроші та перерахувала на ЗСУ 25 тис. грн.

Суд призначив Тетяні Бринь рік пробаційного нагляду та позбавив її права обіймати посади, пов’язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на один рік. Також вона має заплатити штраф – 4 250 грн. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.