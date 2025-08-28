Офіс Габбард передав список ЦРУ лише напередодні оприлюднення списку

Директорка національної розвідки США Тулсі Габбард минулого тижня оприлюднила список із 37 чинних та колишніх співробітників Центрального розвідувального управління, яких позбавили доступу до секретної інформації. До списку помилково потрапив високопоставлений офіцер ЦРУ , який працював під прикриттям в Росії. Про це повідомила газета The Wall Street Journal 27 серпня.

За даними джерел видання, офіс Габбард передав список ЦРУ лише напередодні оприлюднення списку, не провівши належних консультацій з управлінням щодо переліку.

У публікації Габбард на платформі ікс оприлюднила імена агентів, включаючи ім’я таємного співробітника ЦРУ в Росії, кажуть джерела. Згідно з американським законодавством, розкриття імені офіцера під прикриттям формально вважається кримінальним злочином, однак невідомо, чи це стосується офіційного урядового розголошення.

«Розумний [директор національної розвідки] проконсультувався б з ЦРУ, перш ніж викрити таємного агента. Це може потенційно поставити під загрозу процедури прикриття ЦРУ. Це може поставити під загрозу відносини з іноземними урядами», – сказав колишній офіцер ЦРУ Ларрі Пфайфер.

Зазначається, що офіцер, ім’я якого випадково розсекретили, понад 20 років працював у ЦРУ, був фахівцем із Росії та Євразії в Національній раді розвідки (2014-2017 роки) та входив до керівництва місії Європи і Євразії.

У меморандумі про позбавлення допуску Габбард зазначила, що діяла за вказівкою Трампа. За словами її прессекретаря, метою стало «усунення тих, хто політизував або зливав секретну інформацію».

Більшість із 37 спецслужбістів, які потрапили до списку директорки нацрозвідки США, або брали участь в оцінках розвідки, пов’язаних зі спробою Росії вплинути на результати президентських виборів у США 2016 року, або підписали лист 2019 року, в якому закликали до імпічменту президента Дональда Трампа, пише WSJ.

Нагадаємо, у березні радники президента США Дональда Трампа випадково додали до секретного чату в месенджері Signal головного редактора видання The Atlantic Джеффрі Голдберга. У чаті детально обговорювали удари по Ємену 15 березня.