Дисциплінарна комісія не вбачає проступку в словах Олександра Лінчевського

Експерти дійшли висновку, що слова Олександра Лінчевського спеціально вирвали з контексту, розпочавши інформаційну атаку на МОЗ

Дисциплінарна комісія запропонувала прем'єр-міністру закрити справу щодо заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського, порушену через його виступ на засіданні Рахункової палати. Таке рішення після другого засідання дисциплінарної комісії 11 червня озвучив її голова Костянтин Ващенко, повідомляє «Українська правда».

«Є конкретні види дисциплінарних порушень, і в даному випадку комісія не вбачає дисциплінарного проступку», – пояснив Костянтин Ващенко.

Втім, за його словами, висловлювання Олександра Лінчевського містять ознаки порушення етичних норм у суспільстві і несуть репутаційні ризики для влади. Тому комісія пропонує розглянути це питання на засіданні уряду і прийняти відповідне рішення.

Під час другого засідання дисциплінарної комісії розглядали висновки експертів. Виявилося, що троє з чотирьох експертів, які аналізували виступ Олександра Лінчевського, заявили, що його слова «Це рак! Вони всі помруть» не порушили етики чи правил поведінки держслужбовців, а були вирвані з контексту. Водночас в четвертому експертному висновку вказувалося, що «висловлювання Лінчевського можуть бути сприйняті як образа окремих осіб, які мають відношення до онкологічних хвороб».

Окрім цього комісія взяла до уваги висновок Артема Захарченка з Центру контент-аналізу, який з'ясовував, чи були у ситуації із Лінчевським ознаки інформаційної атаки. У своєму висновку Артем Захарченко зазначив, що у медіа дійсно зафіксували ознаки цілеспрямованої інформаційної атаки на Лінчевського. Про це свідчить навіть те, що засідання Рахункової палати було 15 травня, а заяву заступника міністра поширили лише 1 червня.

За словами Захарченка, одночасно у виданнях з сумнівною репутацією з'явилася новина з однаковими заголовками. Експерти зафіксували дев’ять хвиль таких поширень.

«Тому є підстави стверджувати, що така кампанія мала високий бюджет. 75% новин про цей випадок були поширені з дуже подібним або ідентичним заголовком, що теж свідчить про користь проплаченості», – сказав Захарченко.

Він додав, що коментарі деяких політиків поширювали ще з суттєвішими ознаками замовності. Наприклад, заяву Медведчука про те, що Лінчевському треба працювати не в МОЗ, а в похоронному бюро, поширила низка проросійських видань. Артем Захарченко також додав, що були особливо активними видання, які уже засвітилися в інформаційній кампанії проти Уляни Супрун, яка була у січні цього року.

Додамо, що в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун назвала шум, що здійнявся навколо висловлювань Олександра Лінчевського, «судом Лінча». За її словами, із виступу Лінчевського вирвали один рядок і подали його у ЗМІ так, як це вигідно тим, кому дії МОЗ перекрили корупційні потоки.

Водночас виступ Олександра Лінчевського на засіданні Рахункової палати 15 травня та його повна стенограма доступні на сайті «Української правди».