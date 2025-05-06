Виконавчий комітет Львівської міськради у вівторок, 6 травня, ухвалив рішення про виділення з бюджету Львівської громади 4 млн грн на щорічну адресну допомогу на навчання та оздоровлення неповнолітнім дітям загиблих військових.

Окрім дітей загиблих захисників та захисниць по 50 тис. грн отримають діти героїв Небесної сотні і діти людей з інвалідністю першої групи внаслідок війни.

Загалом виплату отримають 80 дітей – 29 за 2024 рік і 51 – за 2025 рік. Гроші виплатять на рахунки батькам або опікунам дітей.

Як повідомляв ZAXID.NET, Львівська міськрада також виплатить матеріальну допомогу 390 матерям загиблих та зниклих безвісти захисників і захисниць.