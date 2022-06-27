Країни G7 хочуть створити стійку альтернативу китайській ініціативі «Один пояс, один шлях»

Лідери країн G7 (США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Канада) пообіцяли впродовж наступних п'яти років залучити 600 млрд доларів приватних і державних коштів для фінансування необхідної інфраструктури в країнах, що розвиваються, і для протидії міжнародній ініціативі Китаю «Один пояс, один шлях». Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на Reuters.

На саміті президент США Джозеф Байден заявив, що Сполучені Штати мобілізують 200 млрд доларів у вигляді грантів, федеральних фондів і приватних інвестицій для підтримки проектів в країнах з низьким і середнім рівнем доходу, які допомагають боротися зі зміною клімату, а також покращують глобальну охорону здоров'я, гендерну рівність і цифрову інфраструктуру.

За словами Байдена, це не допомога чи благодійність. Це інвестиції, які принесуть прибуток всім. Американський президент також зазначив, що це дозволить всім країнам побачити конкретні переваги партнерства.

Він також повідомив, додаткові сотні мільярдів доларів можуть надійти від багатосторонніх банків розвитку, фінансових інститутів розвитку, суверенних фондів добробуту та інших.

Європа також мобілізує 300 млрд євро, щоб створити стійку альтернативу китайській ініціативі «Один пояс, один шлях». Лідери Італії, Канади, Великобританії, Франції та Японії також мають намір брати участь в ініціативі країн «Великої сімки».

«Один пояс, один шлях» – назва глобальної стратегії розвитку інфраструктури, ухвалена урядом КНР у 2013 році для інвестування у понад 100 країнах та міжнародних організаціях. Її вважають центральною у зовнішній політиці глави КНР Сі Цзіньпіна, який анонсував стратегію як «Економічний пояс Шовкового шляху». Ініціатива була включена до Конституції КНР у 2017 році.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Лідери країн G7 готові надавати безстрокову підтримку Україні. Відповідну заяву планують ухвалити на саміті, який триває у замку Ельмау в районі Гарміш-Партенкірхен у Баварських Альпах у Німеччині.