Для хлопчика вже зібрали 89% від необхідної суми на укол від СМА

На збір коштів для 2-річного Павлика Мотички, який бореться зі СМА, залишилося менш як сім днів. Батьки хлопчика, волонтери та благодійники закликають усіх небайдужих долучитися і допомогти зібрати необхідну суму на укол від СМА. Наразі зібрано 89% від суми, для закриття збору необхідно трохи більше ніж 252 тис. дол.

Як повідомляє родина Павлика Мотички із села Синевир на Закарпатті, зараз для лікування хлопчика зібрано вже понад 2,047 млн дол. Це – 89% від необхідної суми. Для закриття збору коштів необхідно ще 252 тис. дол. (понад 7 млн грн).

«Наша віртуальна сім'я! Так, саме сім'я. Ви люди, які надають віру, підтримують коли здавалось би вже зовсім не має сил на боротьбу, які вірять в нашого Павлика не менше ніж ми, його батьки. Ми сердечно вдячні вам за все, що ви робите і продовжуєте робити для спасіння нашого сонечка! У нас з вами залишається ще 7 днів! Саме за цей час Господь створив світ, а ми з вами здатні створити нове життя для хлопчика з очима кольору озера Синевир», – звертаються батьки Павлика Мотички до благодійників.

Як уточнили у коментарі ZAXID.NET мама хлопчика Марія Мотичка, необхідність якнайшвидше завершити збір коштів зумовлена станом Павлика і його віком: клініка у США готова прийняти дитину вже зараз і важливо, щоб стан хлопчика не погіршився.

Нагадаємо, Павлик Мотичка із села Синевир Міжгірського району має важкий діагноз – спінальна м’язова атрофія. Для того, щоб врятувати життя і здоров’я дитини, потрібні найдорожчі у світі ліки – укол від СМА, вартістю понад 2 млн доларів. На Закарпатті вже неодноразово влаштовували масові благодійні заходи для того, щоб допомогти родині Павлика зібрати кошти, встановлювали рекорд заради його життя, відмовлялися від квітів на 1 вересня, перераховували кошти з місцевих бюджетів, до допомоги долучалися батьки інших діток зі СМА, які виграли укол в лотерею, проте потрібної суми досі не зібрали. Хлопчик вже досяг дворічного віку, пройшов обстеження у Будапешті й лікарі запевнили, що ще є час для необхідної ін’єкції від СМА.

Реквізити для допомоги: