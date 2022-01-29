Російський комплекс ППО «Панцир-С» призначений для захисту малих об’єктів від повітряного нападу

До Білорусі прибув дивізіон комплексів протиповітряної оборони малого радіусу дії «Панцир-С». Про це заявило Міноборони РФ, передає російський «Інтерфакс» в суботу, 29 січня.

Цей дивізіон має нібито взяти участь в російсько-білоруських навчаннях «Союзна рішучість-2022». Зазначимо, що зенітний ракетно-гарматний комплекс малого радіуса дії «Панцир» призначений для захисту малих об’єктів від повітряного нападу.

Самі навчання відбудуться з 10 по 20 лютого. Наразі РФ активно перекидає бойову техніку на територію Білорусі, де мають пройти нібито маневри. Зокрема, щоб завадити руху російських військ, білоруська хакерська група «Кіберпартизани» навіть влаштувала атаку на мережу компанії «Білоруська залізниця».

Російська загроза

Про ймовірність вторгнення Росії в Україну неодноразово заявляла українська й іноземні розвідки, а також – Державний департамент США. За останніми даними, Росія вже зосередила поблизу України до 130 тис. військових і відправила до кордону з Україною армійські медичні підрозділи. На тлі можливого наступу Велика Британія і США відправили до України кілька літаків зі зброєю.

Кремль заяви про планування нападу відкидає, однак водночас зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати НАТО на схід і повернути його до конфігурації 1997 року. Також Росія вимагає від НАТО гарантій про те, що Україна ніколи не увійде до його складу. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.