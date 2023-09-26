У Львові буде навіть спекотно

До кінця вересня у Львові та області зберігатиметься спекотна і суха погода – понад 25 градусів тепла вдень. Вже від неділі, 1 жовтня, стовпчики термометрів опустяться нижче 20 градусів.

У вівторок, 27 вересня, вдень повітря у Львові прогріється до 24-26 градусів вище нуля, вночі буде 9-11 градусів тепла, повідомляє Львівський регіональний гідрометцентр. Вітер буде південно-східним зі швидкістю 5-10 м/с. На території Львівської області температура повітря вдень становитиме 22-27 градусів тепла, вночі – 7-12.

У четвер, 28 вересня, температура повітря у Львові становитиме від 9 градусів тепла вночі до 26 – удень, повідомляє ресурс AccuWeather. У п’ятницю, 29 вересня, буде так само тепло – до 25 градусів вище нуля удень і до 11 – уночі.

Вже в суботу, 30 вересня, у Львові очікуються зливи, а температура повітря опуститься до 21 градусу тепла вдень і до 10 – уночі.

У неділю, 1 жовтня, можливий невеликий дощ, а температура повітря коливатиметься від 8 до 18 градусів тепла.

У перший тиждень жовтня у Львові іноді дощитиме, утім, температура повітря не опускатиметься нижче 17 градусів тепла удень.