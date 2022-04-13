Президенти дружніх до України держав їдуть до Києва, щоб висловити підтримку українському народові

Президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що їде з візитом до Києва. Разом з ним, Київ відвідають президент Польщі Анджей Дуда, Латвії Егілс Левітс і Естонії Алар Каріс. Лідери цих країн зустрінуться із президентом України Володимиром Зеленським.

«Їду до Києва з сильним меседжем про політичну підтримку та військову допомогу. Литва й надалі підтримуватиме боротьбу України за свій суверенітет та свободу. Разом до перемоги», – написав Науседа у Twitter після прибуття до Києва.

Литовський лідер також опублікував фото, на якому біля вагона поруч із ним перебувають президенти Польщі Анджей Дуда і Латвії Егілс Левітс. Вони зустрічалися напередодні у вівторок у польському Ряшеві на позачерговому саміті, щоби продемонструвати солідарність з Україною.

Heading to Kyiv with a strong message of political support and military assistance.



Lithuania will continue backing Ukraine's fight for its sovereignty and freedom.



Разом до перемоги! pic.twitter.com/WLb5yR5W69 — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) April 13, 2022

У свою чергу президент Естонії Алар Каріс також розмістив у "Твіттері" фото та повідомлення про поїздку до Києва разом з лідерами Польщі, Литви та Латвії.

«На шляху до Києва, до міста, яке жахливо постраждало через війну з Росією з моменту мого останнього візиту. Разом з президентами Анджеєм Дудою, Гітанасом Науседою та Егілсом Левітсом ми відвідуємо Україну, щоб надати сильну підтримку українському народу, зустрінемося з дорогим другом президентом Володимиром Зеленським. Слава Україні», - написав Каріс.

On our way to Kyiv, to a city that has suffered terribly due to Russian war since my last visit. Together with Presidents @AndrzejDuda, @GitanasNauseda & @valstsgriba we visit #Ukraine to show strong support to people, will meet dear friend President @ZelenskyyUa #SlavaUkraini pic.twitter.com/NPUqPize1R — Alar Karis (@AlarKaris) April 13, 2022

Нагадаємо, раніше Київ відвідав прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Нагадаємо, що ще одним жестом підтримки України з боку низки країн є повернення до Києва своїх дипломатичних представництв, які були евакуйовані за кілька днів до початку або безпосередньо під час війни.