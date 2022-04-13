Київ попри війну відвідають президенти чотирьох країн
Президенти Литви, Латвії, Естонії і Польщі їдуть до Києва потягом
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Президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що їде з візитом до Києва. Разом з ним, Київ відвідають президент Польщі Анджей Дуда, Латвії Егілс Левітс і Естонії Алар Каріс. Лідери цих країн зустрінуться із президентом України Володимиром Зеленським.
«Їду до Києва з сильним меседжем про політичну підтримку та військову допомогу. Литва й надалі підтримуватиме боротьбу України за свій суверенітет та свободу. Разом до перемоги», – написав Науседа у Twitter після прибуття до Києва.
Литовський лідер також опублікував фото, на якому біля вагона поруч із ним перебувають президенти Польщі Анджей Дуда і Латвії Егілс Левітс. Вони зустрічалися напередодні у вівторок у польському Ряшеві на позачерговому саміті, щоби продемонструвати солідарність з Україною.
У свою чергу президент Естонії Алар Каріс також розмістив у "Твіттері" фото та повідомлення про поїздку до Києва разом з лідерами Польщі, Литви та Латвії.
«На шляху до Києва, до міста, яке жахливо постраждало через війну з Росією з моменту мого останнього візиту. Разом з президентами Анджеєм Дудою, Гітанасом Науседою та Егілсом Левітсом ми відвідуємо Україну, щоб надати сильну підтримку українському народу, зустрінемося з дорогим другом президентом Володимиром Зеленським. Слава Україні», - написав Каріс.
Нагадаємо, раніше Київ відвідав прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
Нагадаємо, що ще одним жестом підтримки України з боку низки країн є повернення до Києва своїх дипломатичних представництв, які були евакуйовані за кілька днів до початку або безпосередньо під час війни.
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