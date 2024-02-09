До ліквідації пожежі залучили майже 60 рятувальників та 23 одиниці техніки

У п’ятницю, 9 лютого, у Коломиї сталася пожежа у складському приміщенні. Як інформують місцеві медіа, пожежа виникла на виробництві металопластикових вікон, що на вул. Ніньовського. До ліквідації пожежі залучили майже 40 рятувальників та 13 одиниць техніки.

Як зазначили в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, повідомлення про пожежу на приватному складі у Коломиї надійшло об 11:45.

«На момент прибуття вогнеборців площа пожежі складала 500 м2. До ліквідації пожежі залучено 13 одиниць техніки та 38 чоловік, від ГУ ДСНС в області – 9 одиниць техніки та 34 чоловік особового складу», – інформують в ДСНС.

За повідомленням Інформатора, до місця пожежі підвозять воду з Підгайчиків, Печеніжина, Гвіздця, Івано-Франківська. Близько 13:30 на допомогу коломийським рятувальникам прибули ще бригади зі Снятина та Городенки.

На місці працюють медики «швидкої» – допомагають людям, що отримали запаморочення. Рятувальники просять водіїв утриматися від проїзду вулицею Ніньовського, щоб не ускладнювати рух техніки ДСНС.

О 14:00 в ДСНС повідомили, що пожежу без постраждалих локалізовано на площі 1 000 м2. Через годину вогонь повністю загасили.

«Розвідка пожежі здійснювалася за допомогою БПЛА. Потерпілих немає. До ліквідації пожежі залучено 23 одиниці техніки та 58 чоловік. Також було залучено пересувний пункт управління ГУ ДСНС в області», – відзначили рятувальники.

Що стало причиною загорання, встановлюють правоохоронці.