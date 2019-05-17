До львівських лікарів звернулися двоє дівчат, які знайшли хворого на сказ собаку

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У п’ятницю, 17 травня, двоє дівчат-підлітків зі Львова, які 21 квітня принесли у домівку врятованих тварин у парку «Знесіння» хвору на сказ собаку, самі прийшли до лікарів з проханням зробити їм щеплення від цієї небезпечної хвороби. Саме їх розшукували медики, аби уберегти від захворювання на сказ.

Як повідомила ZAXID.NET завідувачка відділу особливо небезпечних інфекцій львівського обласного лабораторного центру Ірина Куліш, дві львів’янки віком 14 і 16 років знайшли собаку у парку «Знесіння».

«Знайденого собаку дівчата спершу хотіли залишити у себе. Але у них вже є один собака, тож мати не дозволила взяти ще одного і тоді вони віднесли його у домівку врятованих тварин. Дівчата розповіли, що собака був дуже голодний і наляканий. Коли вони нагодували його, він вдячно лизав їм руки», - каже Ірина Куліш.

17 травня у львівській міській дитячій лікарні, що на вул. П.Орилика, дівчатам зробили перші щеплення від сказу. Всього треба зробити п’ять. Вакцинуватимуть від цього захворювання і їхню маму. Коло людей, що контактували з хворим на сказ собакою, за словами Ірини Куліш, розширюється. Профілактичні щеплення вже отримують 40 осіб.

Утім, чий це собака і як він опинився в парку «Знесіння», наразі невідомо. Тож власники цього собаки і далі перебувають у небезпеці.

Вакцинувати мають і домашніх тварин, які проживають неподалік.

«Вакцинація домашніх тварин фактично на всій території міста, яка прилягає до парку «Знесіння», а згідно з цим протоколом ‒ це приблизно в радіусі 5-ти кілометрів рекомендовано. І, напевне, буде проведено фахівцями ветеринарної медицини всіх домашніх тварин — в тому числі і котів, і собак», ‒ коментує заступник директора Лабораторного центру МОЗ Львівщини Олег Когут.

Нагадаємо, 21 квітня собаку на прізвисько Кекс принесли у домівку врятованих тварин у парку «Знесіння», а звідти тварину передали у ЛКП «Лев». 10 травня ветеринари помітили дивну поведінку тварини. Аналізи показали, що тварина хвора на смертельно небезпечну недугу – сказ. Останній раз це захворювання діагностували у Львові 12 років тому.