Через випадок сказу у Львові оголосили додаткові заходи безпеки

Міська комісія з надзвичайних ситуацій закликала власників домашніх тварин, які ще не мають щеплення від цієї хвороби, зробити це обов'язково. А комунальне підприємство «Лев», де минулого тижня виявили сказ у покинутого собаки, закрили на карантин на два місяці. Крім того, міська комісія просить зголоситись господарів хворої тварини та усіх, хто з нею контактував. Адже вони зараз серйозно ризикують.

Нагадаємо, все почалося ще минулого місяця. Собаку на прізвисько Кекс принесли у домівку врятованих тварин у парку «Знесіння». Звідти волонтери передали його до ЛКП «Лев». Там, доглядаючи за твариною, працівники виявили у неї сказ. Це перший випадок цієї хвороби у місті за 12 років. Усіх власників котів та собак тепер закликають негайно вакцинувати своїх улюбленців.

Зробити це безкоштовно можна у ветклініках, що на вул. Єрошенка, 16 та вул. Промисловій, 9. Орест Крук, начальник Львівської міської державної лікарні ветеринарної медицини, розповідає: «Будуть розміщені точки вакцинації тварин. Безкоштовна вакцинація буде проводитися. Так що люди повинні принести своїх улюбленців у ті точки або в лікарні і провакцинувати».

Вакцинуватися від сказу потрібно й людям, яких покусала невідома собака, кіт чи навіть білка. Йти до медиків потрібно навіть тоді, якщо ви просто торкалися підозрілої тварини. Начальник міського управління охорони здоров’я Володимир Зуб пояснює: «Якщо люди знають, що вони контактували з цією собакою, безпосередній був контакт, тримали на руках або вона вам руки лизала чи ви з нею обнімалися, фотографувалися, то обов’язково потрібно звернутися в вашу територіальну поліклініку і пройти вакцинацію по відповідній схемі».

Через сказ тимчасово доведеться закрити й ЛКП «Лев». Хоч і тварина не контактувала з іншими – карантин обов’язковий.

«Я вважаю, що в плані заходів безпеки однозначно всі тварини, що є на підприємстві, повинні тут перебути протягом 60 днів. Нових тварин завозити недоцільно, щоб повністю вберегтися і забезпечити безпеку в нашому місті», — пояснила Оксана Кошак, директорка ЛКП «Лев».

Якщо у Львові виявлять нові випадки зараження сказом, у місті створять карантинну зону, яка покриватиме весь Шевченківський район, а також частину Личаківського, Франківського та Сихівського районів. У її межах вакцинація тварин буде обов’язковою.

Нагадаємо, що сказ – це смертельна інфекція. Людям вірус сказу зазвичай передається при укусі заражених тварин.