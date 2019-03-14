До окупованого Криму прибула група проросійських політиків з Франції

Ввечері 13 березня до анексованого Криму прибула група французьких політиків, зокрема, члени асоціації «Франко-російський діалог».

За повідомленням підконтрольного окупаційній владі агентства «Крыминформ», літак з політиками приземлився в аеропорту Сімферополя. Всього у складі французької делегації 11 політиків, очолює яких президент Асоціації «Франко-російський діалог», екс-міністр транспорту Франції Тьєррі Маріані. Зазначається, що серед гостей з Франції також два журналіста — репортер журналу Éléments Крістоф Лафосс і репортер телеканалу TV Libertés Гійом Санжорж.

Французькі політики планують зустрічі з депутатами «Державної ради Криму» і «Законодавчих зборів Севастополя», а також з главами двох російських суб'єктів. Планується, що політики також візьмуть участь у «святкових заходах на честь п'ятиріччя возз'єднання Криму з Росією».

Варто зазначити, що відомий своїми проросійськими поглядами політик Тьєррі Маріані вже неодноразово був на півострові після анексії Криму. Політик Тьєррі Маріані «прославився» безпідставними звинуваченнями на адресу української влади, яка, на його думку, заважає виконанню Мінських угод.