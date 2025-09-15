Співробітники СБУ затримали агента, коли він готувався передати ворогу нову інформацію

Служба безпеки України у понеділок, 15 вересня, повідомила про викриття російського агента у лавах ЗСУ, який попереджав окупантів про дронові атаки Сил оборони.

Спецпризначенці затримали мобілізованого військовослужбовця, який, проходячи службу в роті ударних БпЛА на східному фронті, шпигував для ворога. Він завчасно повідомляв росіян про підготовку дронових операцій ЗСУ на передовій. Йдеться про час, напрямки вильотів та орієнтовні цілі українських безпілотників. Також зрадник передавав окупантам інформацію про пункти постійної дислокації та бойові позиції бригади, в якій проходив службу.

За наявними даними, ворог використовував ці розвіддані для превентивних ударів по українських операторах БпЛА за допомогою далекобійної артилерії та авіабомб. А в момент ворожих обстрілів, зрадник отримував від ФСБ попереджувальну інформацію, щоб покинути зону потенційного ураження.

Співробітники СБУ затримали агента, коли він готувався передати ворогу нову інформацію. Російським агентом виявився 26-річний мешканець Кропивницького, який після мобілізації почав шукати виходи на російських спецслужбістів у телеграмі. Згодом його завербувала ФСБ і запропонувала співпрацю в обмін на гроші.

Слідчі повідомили йому про підозру за державну зраду. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. За даними СБУ, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України у п’ятницю, 12 вересня, повідомила про затримання протоієрея УПЦ МП, який на замовлення воєнної розвідки Росії коригував удари окупантів по Сумщині.