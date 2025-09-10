Іллю Вітюка підозрюють у незаконному збагаченні

За підозрюваного в незаконному збагаченні бригадного генерала СБУ Іллю Вітюка внесли визначену судом заставу у понад 9 млн грн. Про це повідомляє «Слідство. Інфо» з посиланням на прокурора у справі.

«Згідно з наданими адвокатом до САП документів – вніс повністю», – прокоментував прокурор Віталій Кравець.

Раніше у суді, коли Вітюку обирали запобіжний захід, він заявляв, що його родина не має таких грошей.

Нагадаємо, 2 вересня НАБУ та САП повідомили Іллі Вітюку про підозру в незаконному збагаченні (ст. 368-5 ККУ) та декларуванні недостовірної інформації (ч. 2 ст. 366-2 ККУ). Минулого року журналісти-розслідувачі проєкту «Слідство.Інфо» знайшли у дружини Іллі Вітюка Юлії квартиру на 195 м2 у київському ЖК преміумкласу. Ринкова вартість такого житла становить понад 21,5 млн грн. Водночас у декларації чиновник зазначив, що за придбану у грудні 2023 року квартиру заплатили лише 12,8 млн грн, через що антикорупційні органи й розпочали провадження.

В СБУ заявили, що оголошення підозри бригадному генералу СБУ Іллі Вітюку є помстою з боку НАБУ та САП за затримання Службою кількох співробітників НАБУ наприкінці липня.

До слова, за кілька днів до публікації розслідування журналісту «Слідства.Інфо» Євгенію Шульгату співробітники Солом’янського ТЦК намагалися вручити повістку. За інформацією самих журналістів, вказівки військовим міг дати працівник департаменту кібербезпеки СБУ, аби помститися розслідувачу. Після цього Сирський доручив командуванню провести службові перевірки, а голова СБУ Василь Малюк відсторонив керівника Департаменту кібербезпеки Іллю Вітюка від виконання посадових обов’язків, відрядивши його на фронт для виконання бойових завдань.

Вже у травні 2024 року Володимир Зеленський звільнив Іллю Вітюка з посади очільника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.