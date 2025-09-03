Затримана агентка російського ГРУ працювала на кондитерському заводі

Контррозвідники Служби безпеки затримали на Дніпропетровщині ще двох агентів російської воєнної розвідки. Вони коригували ракетно-дронові атаки РФ по позиціях Сил оборони та місцевих підприємствах. Про це в середу, 3 вересня, інформує пресцентр СБУ.

Як встановило слідство, агенти діяли в різних частинах області, а їхнім завданням був збір і передача фото і координат.

Так, у Дніпрі затримали 48-річну працівницю кондитерського заводу, яку росіяни завербували через її знайомого, що перебуває в російському полоні.

Дніпрянка погодилася передавати російському ГРУ інформацію про наслідки повітряних атак РФ по місту в обмін на гарантії безпеки та комфортні умови полоненому.

Росіяни планували використати 48-річну жінку для коригування повторних ударів по провідних підприємствах важкої промисловості.

«Одночасно фігурантка виконувала ще одне замовлення РФ: поширювала з власної сторінки в тіктоку змонтовані ворогом відеоролики із закликами до українців скласти зброю перед рашистами», – розповіли в СБУ.

Окрім цього, спецслужбовцям вдалось затримати 45-річного ексміліціонера, який коригував удари РФ по запасних командних пунктах та об’єктах укриття Сил безпеки та оборони на території Кривого Рогу.

Як встановило розслідування, фігурант потрапив у поле зору російських окупантів, коли публікував антиукраїнські коментарі у телеграм-каналах. Підозрюваного затримали, коли він шпигував біля локацій підрозділів поліції та Національної гвардії.

Колишній міліціонер шпигував за позиціями українських сил в Кривому Розі (Фото СБУ)

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Російські агенти перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.