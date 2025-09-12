Співробітники СБУ затримали священника в його оселі

Служба безпеки України у п’ятницю, 12 вересня, повідомила про затримання протоієрея УПЦ МП, який на замовлення воєнної розвідки Росії коригував удари окупантів по Сумщині.

Контррозвідка встановила, що настоятель одного із храмів Сумської єпархії УПЦ МП є коригувальником російської воєнної розвідки. Він відстежував локації бойових підрозділів і фортифікаційних споруд Сил оборони та передавав їх росіянам. Найбільше ворога цікавили координати штабів й укріпрайонів на прикордонні області.

Зібравши цю інформацію, окупанти планували завдати ударів по позиціях українських військ і створити «мертву зону» вздовж кордону. Це дозволило б російським ДРГ проникнути вглиб Сумщини та закріпитися до підходу основних сил противника.

«Відповідно до матеріалів справи, ворог вийшов на протоієрея дистанційно через інтернет. Для збору розвідінформації клірик завуальовано випитував її у прихожан, а потім самостійно виїжджав на місцевість і перевіряв там наявність військових об’єктів. Після виявлення потенційних цілей російський інформатор звітував куратору голосовими і текстовими повідомленнями у месенджері», – зазначають у дописі.

Співробітники СБУ завчасно провели комплексні заходи та убезпечили позиції Сил оборони і затримали священника в його оселі. Під час обшуків у протоієрея виявили прокремлівську літературу і смартфон із доказами співпраці з Росією.

Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо, 12 серпня СБУ затримала в Одесі двох кліриків УПЦ МП, які підтримували воєнні злочини окупантів та просували російську пропаганду.