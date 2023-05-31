59-річна Тара Рід працювала помічницею Джо Байдена, коли той був сенатором США

Екс-помічниця американського президента Джо Байдена заявила про намір отримати російське громадянство і перепросила в росіян за «агресивну політику США». Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

В Росії Тара Рід вже дала прес-конференцію, на якій попросила президента Росії Владіміра Путіна надати їй громадянство Росії. Під час прес-конференції поруч з Тарою Рід перебувала російська шпигунка Марія Бутіна, яка півтора року провела в американській в’язниці, а нині є депутаткою Держдуми РФ.

59-річна Тара Рід працювала помічницею Джо Байдена, коли той був сенатором США від Делаверу. У 2020 році, коли він балотувався в президенти США від Демократичної партії, вона заявила, що у 1993 році в коридорі Сенату він притис її до стіни та напав. Байден неодноразово заперечував звинувачення.

Також жоден колишній співробітник Байдена не заявив, що він коли-небудь був свідком або чув про будь-які сексуальні порушення в його офісі. Пізніше Рід також запідозрили у поширенні іншої недостовірної інформації, зокрема – щодо її освіти та інших повноважень.

Марія Бутіна як мінімум до 2015 року вела в США конспіративну діяльність на користь Росії, була агентом одного з російських чиновників і використала особисті зв'язки з американцем, що має вплив на політику США. Згідно з інформацією The Washington Post, Бутіна листувалася з членом кампанії Дональда Трампа напередодні виборів президента в 2016 році. Також повідомлялося, що вона брала участь в окупації Криму.

У грудні 2018 року Бутіна уклала угоду зі слідством і визнала, що брала участь у змові проти США, діяла як незареєстрований агент російського уряду і намагалася увійти в довіру до лідерів Національної стрілецької асоціації, згодом її депортували.