Дональд Трамп доручив Пентагону створити космічні війська

СвітОлег Костюк, 18 червня4090
Дональд Трамп доручив Пентагону створити космічні війська
фото Reuters
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп дав розпорядження міністерству оборони країни почати формування військово-космічних сил Сполучених Штатів. Відповідну заяву він зробив у понеділок, 18 червня, на засіданні Національної космічної ради в Білому домі, повідомляє Deutsche Welle.

Космічні війська стануть «окремим, але рівнозначним» підрозділом в складі американських збройних сил поряд з військово-повітряними силами, заявив Трамп.

«Для захисту Америки недостатньо простої присутності в космосі, нам потрібно домінування в космосі», – наголосив американський лідер.

Дональд Трамп також пообіцяв відновлення американських пілотованих експедицій на Місяць – вперше з 1972 року – і організацію польотів на Марс.

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