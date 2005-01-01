Дональд Трамп доручив Пентагону створити космічні війська

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп дав розпорядження міністерству оборони країни почати формування військово-космічних сил Сполучених Штатів. Відповідну заяву він зробив у понеділок, 18 червня, на засіданні Національної космічної ради в Білому домі, повідомляє Deutsche Welle.

Космічні війська стануть «окремим, але рівнозначним» підрозділом в складі американських збройних сил поряд з військово-повітряними силами, заявив Трамп.

«Для захисту Америки недостатньо простої присутності в космосі, нам потрібно домінування в космосі», – наголосив американський лідер.

Дональд Трамп також пообіцяв відновлення американських пілотованих експедицій на Місяць – вперше з 1972 року – і організацію польотів на Марс.