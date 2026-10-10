Трамп знову заявив, що заслуговує на Нобелівську премію миру

Президент США Дональд Трамп відреагував на присудження Нобелівської премії миру південноафриканській юристці Наві Піллей. Він заявив, що про лауреатку нібито ніхто не чув, назвав премію дискредитованою та вкотре дорікнув за те, що нагороду не присудили йому. Про це американський президент написав у суботу, 10 жовтня, у соцмережі Truth Social.

Трамп заявив, що не знає цьогорічної лауреатки, та поставив під сумнів її відомість.

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«Нобелівську премію дали ліберальній людині, яка працює в ООН, і про яку ніхто не чув. Я ніколи не чув про цю людину. Я багато кого знаю, але про неї ніколи не чув, але все одно вітаю», – сказав президент США.

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У дописі в Truth Social він також стверджував, що про Піллей відомо лише те, що вона «ненавидить Ізраїль».

Водночас Трамп знову заявив, що заслуговує на Нобелівську премію миру, оскільки, за його власними словами, завершив вісім воєн. На його думку, нагороду мали присудити Сполученим Штатам під його керівництвом.

«І це – пляма на репутації Норвегії та тих людей, які ухвалили таке ганебне рішення. Нобелівська премія миру назавжди дискредитувалася через жменьку радикальних ідеологів, які виступають проти демократії і є справжніми ворогами цивілізації. Ми не забудемо, Норвегіє, що ви не присудили цю премію», – написав він.

Нагадаємо, цьогорічну Нобелівську премію миру отримала південноафриканська юристка Наві Піллей. У 2008–2014 роках вона обіймала посаду верховного комісара ООН з прав людини. Нобелівський комітет відзначив її принциповість і мужність, а також роль у розвитку міжнародної системи правопорядку.

Після оголошення результатів Піллей сказала, що може поділитися нагородою з Трампом. Про це вона сказала, коли дізналася про присудження премії.

«Якщо ви будете ще трохи плескати в долоні, я, можливо, поділюся цією нагородою з Трампом», – відзначила юристка, викликавши сміх у присутніх.

Водночас вибір Нобелівського комітету розкритикувало Міністерство закордонних справ Ізраїлю. Там звинуватили Піллей у політично вмотивованій кампанії проти Ізраїлю та заявили, що її нагородження перетворює премію на інструмент легітимізації упередженого ставлення до країни.