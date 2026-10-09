Наві Піллей працювала суддею в МКС та ООН

Нобелівський комітет визначив лауреатку премії миру у 2026 році. Нею стала південноафриканська правозахисниця та суддя Наванетхем «Наві» Піллей, повідомили на сторінці комітету у пʼятницю, 9 жовтня.

Комітет відзначив 85-річну Піллей за її зусилля у сприянні миру та міжнародному праву. Лауреатку характеризують як людину, яка «з винятковою мужністю та чесністю проклала шлях до більш всеохопного глобального правового порядку».

Наві Піллей народилася у Південній Африці за часів апартеїду. Вона здобула юридичну освіту, стикаючись з систематичною дискримінацією та сегрегацією. Піллей підтримувала позицію Нельсона Мандели та інших противників апартеїду.

Нобелівська лауреатка обіймала посаду судді Високого суду Південної Африки, Міжнародного кримінального трибуналу з Руанди та Міжнародного кримінального суду.

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«Коли Міжнародний кримінальний трибунал з Руанди встановив, що зґвалтування та сексуальне насильство можуть становити злочин проти людяності, а також геноцид, її вплив був значним фактором. У тій самій справі пані Піллей відіграла важливу роль в окремому юридичному прориві: вперше підсудному було предʼявлено звинувачення у підбурюванні до геноциду виключно на підставі поширення пропаганди», – йдеться у повідомленні.

Крім того, Піллей була Верховною комісаркою ООН з прав людини та очолювала Незалежну міжнародну комісію ООН з розслідування окупованої палестинської території.

Наразі Наванетхем Піллей є суддею Міжнародного суду ООН у справі про геноцид у Мʼянмі.

«В історичних міжнародних судових справах вона довела, що правові заходи можуть допомогти запобігти актам війни та насильства. Наві Піллей також зробила свій внесок у зміцнення інституцій міжнародного права. Її незалежність, досвід та непохитність зробили її одним із найшанованіших міжнародних юристів сучасності», – повідомили у пресслужбі Нобелівського комітету.

Нагадаємо, серед організацій-претендентів на лауреата Нобелівської премії миру Міжнародний кримінальний суд, Міжнародна космічна станція, Комітет захисту журналістів та волонтерська організація Emergency Response Rooms в Судані. Серед кандидатів-персоналій – український правозахисник та засновник Save Ukraine Микола Кулеба, премʼєр-міністр Канади Марк Карні, а також президент США Дональд Трамп.

Напередодні Трамп заявив, що заслуговує на Нобелівську премію миру. У 2025 році його також висунули на премію, проте нею відзначили політикиню з Венесуели та опозиціонерку уряду Ніколаса Мадуро Марію Коріну Мачадо. Після цього Білий дім розкритикував Нобелівський комітет.

На момент публікації реакції Білого дому та Дональда Трампа на цьогорічний вибір комітету не було.