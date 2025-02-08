Трамп вважає, що Байдену більше не потрібний доступ до секретної інформації

Президент США Дональд Трамп заявив про скасування допуску до державної таємниці його попередника Джо Байдена. Також Трамп розпорядився припинити щоденні брифінги розвідки для Байдена, пише британська газета The Guardian в суботу, 8 лютого.

«Нема потреби в тому, щоб Джо Байден продовжував отримувати доступ до секретної інформації. Тому ми негайно відкликаємо допуск Джо Байдена до секретної інформації й припиняємо його щоденні брифінги з питань розвідки», – ідеться у дописі чинного президента США.

Як пояснив Трамп, Байден створив ідентичний прецедент у 2021 році, коли доручив Розвідувальному співтовариству закрити доступ 45 президенту США до деталей національної безпеки. Він також зазначив, що доступ до певних розвідувальних матеріалів є «люб’язністю, яка надається колишнім президентам».

Як відомо, Джо Байден позбавив Дональда Трампа доступу до секретних матеріалів після штурму Капітолія 6 січня та його спроб скасувати результати президентських виборів 2020 року. Тоді Байден заявив, що «нестабільна» поведінка Трампа може становити загрозу національній безпеці.

«Я лише вважаю, що йому не потрібні брифінги розвідки. Який сенс надавати йому розвідувальні брифінги? Який вплив він має взагалі, окрім того, що він може випадково проговоритися?» – пояснив Джо Байден.

The Guardian зазначає, що раніше Дональд Трамп також анулював допуск до секретної інформації у понад 40 колишніх співробітників розвідки, які у 2020 році підписали лист з припущенням, що скандал з ноутбуком Гантера Байдена мав ознаки «російської інформаційної операції».

Він також забрав охорону в ексурядовців, які критикували його, зокрема колишнього держсекретаря Майка Помпео і колишнього експерта з інфекційних захворювань доктора Ентоні Фаучі.

8 лютого президент США Дональд Трамп звільнив Коллін Шоґан з посади архіваріуса Сполучених Штатів – керівника Національного архіву та управління документації США (NARA).

До слова, команда президента США Дональда Трампа відсторонила двох посадовців служби безпеки агентства USAID після того, як вони намагалися перешкодити представникам Департаменту урядової ефективності (DOGE), що підпорядковується мільярдеру Ілону Маску, потрапити до закритих частин будівлі. У цих частинах будівлі, імовірно, зберігаються секретні дані, зокрема, щодо працівників USAID.