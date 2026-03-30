Трамп також розглядає можливість захопити острів Харк

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче «забрати нафту в Ірану» та розглядає варіант захоплення нафтового острова Харк. Водночас він стверджує, що США «надзвичайно добре» проводять переговори з Іраном та зможуть досягти мирної угоди.

В опублікованому ввечері 29 березня інтервʼю Financial Times Трамп сказав, що «віддав би перевагу захопленню нафти» та порівняв цей імовірний крок із Венесуелою. Він заявив, що там США планують на невизначений термін контролювати нафтову галузь після захоплення Ніколаса Мадуро.

«Чесно кажучи, мені найбільш до вподоби забирати нафту в Ірані, але деякі дурні люди в США кажуть: “Навіщо ти це робиш?”. Але це дурні люди», – сказав Трамп.

За даними FT, Трамп також розглядає потенційне захоплення іранського острова Харк. Через нього експортується більша частина іранської нафти. Журналісти зазначають, що атака на острів збільшить імовірність нових втрат серед американських солдатів та призведе до зростання витрат на війну в Ірані.

«Це також означало б, що нам довелося б деякий час залишатися там (на острові Харк – ред.). Я не думаю, що у них є якась оборона. Ми могли б захопити його дуже легко», – сказав Трамп.

Водночас з погрозами щодо захоплення іранської нафти Трамп заявив, що непрямі переговори з Іраном за посередництва пакистанців просуваються успішно. Під час розмови з журналістами на борту свого літака президент заявив, що Тегеран частково відкриває Ормузьку протоку. Інших подробиць переговорів він не навів.

«Я думаю, що ми укладемо з ними угоду. Досить впевнений. Але можливо, що ми цього не зробимо. Але у нас вже відбулася зміна режиму. Режим був знищений, розбитий. Вони всі мертві», – сказав Трамп.

В Ірані заперечують, що проводять переговори зі США. Іранські лідери заявили, що отримали 15-пунктний мирний план від Сполучених Штатів, але не приймають його.