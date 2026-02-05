Трамп вважає, що його дії дозволили уникнути ядерних конфліктів між низкою країн

Президент США Дональд Трамп у четвер, 5 лютого, заявив, що йому вдалося запобігти кільком потенційним ядерним війнам у світі, зокрема й між Росією та Україною.

Трамп наголосив, що Сполучені Штати залишаються найпотужнішою державою у світі, а під час його першого президентського терміну американська армія була повністю відновлена й модернізована, включно з ядерним арсеналом.

Після цього Трамп заявив, що його дії дозволили уникнути ядерних конфліктів між низкою країн, зокрема, між Пакистаном та Індією, Іраном та Ізраїлем, а також між Росією та Україною.

Водночас термін «ядерна війна» зазвичай означає обмін ядерними ударами між державами, які володіють ядерною зброєю. Україна ж не має відповідного озброєння для симетричної відповіді.

Зауважимо, що 5 лютого завершується термін дії договору між США та Росією про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь СНО-ІІІ.

У четвер Трамп заявив, що Вашингтону та Москві слід укласти нову ядерну угоду замість цього договору. Американський президент назвав документ невдалою домовленістю для США та такою, що, за його словами, неодноразово порушувалася. На його думку, замість продовження дії цього договору сторони мають працювати над новим форматом домовленостей у сфері контролю над ядерними озброєннями.

Нагадаємо, 29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що попросив російського диктатора Владіміра Путіна тимчасово призупинити удари по Україні на тиждень через сильні морози, і той погодився.

Та 2 лютого Росія поновила удари по енергетичній інфраструктурі України. Унаслідок обстрілів у низці регіонів фіксували знеструмлення споживачів. А 3 лютого РФ завдала найпотужнішого удару по енергетиці з початку року. Та на думку Трампа, Путін «дотримав свого слова» про тимчасове перемир’я щодо ударів по енергетичній інфраструктурі України.