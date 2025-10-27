Трамп запевнив, що Росія та США «не грають в ігри» одне з одним

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами прокоментував заяву російського диктатора Владіміра Путіна щодо успішного випробування нової ядерної ракети необмеженої дальності «Буревісник». Про це він сказав на борту літака Air Force One 27 жовтня.

Трамп пригадав, що США мають атомні підводні човни, розташовані неподалік Росії.

«Вони [росіяни] знають, що у нас є атомний підводний човен, найбільший у світі, прямо біля їхніх берегів. Отже, нам не потрібно, щоб ракета літала на 8 тис. миль. Вони не грають з нами в ігри, і ми теж не граємо з ними», – сказав президент.

На думку Дональда Трампа, Путіну слід думати про завершення розв’язаної ним війни проти України, а не про випробування ракет.

«Я не вважаю доречним, що Путін робить такі заяви. Йому слід було б закінчити війну, яка мала тривати тиждень, а тепер наближається вже до четвертого року. Ось цим йому варто зайнятися, а не випробуваннями ракет», – сказав Трамп.

Нагадаємо, 26 жовтня пропагандистські медіа повідомили про успішні випробування крилатої ракети необмеженої дальності з ядерним двигуном 9М730 «Буревісник». Випробування ракети нібито відбулися 21 жовтня й тривали кілька годин, а ракета подолала близько 14 тис. км.