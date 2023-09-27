Трампа та його родину звинувачують у шахрайські оборудці

Суд Нью-Йорка визнав, що екс-президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп скоїв шахрайство зі звітностями. За даними слідства, Трамп штучно завищував свої статки у фінансовій звітності, щоб отримувати більші та вигідніші кредити, повідомило у вівторок, 26 вересня, Bloomberg.

На рік колишній президент США перебільшував власні статки на мільярди доларів на рік. Справу проти Трампа порушила генеральна прокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс. Також справу було порушено проти його дітей – Дональда Трампа-молодшого, Іванки й Еріка Трампів, та керівної гілки Trump Organization.

«Прокуратура вважає, що Трамп, його діти – Дональд Трамп-молодший, Іванка Трамп і Ерік Трамп, а також вище керівництво Trump Organization обманним шляхом завищувало вартість своєї нерухомості з тим, щоб банки видавали організації більші кредити й на вигідніших умовах», – йдеться у заяві прокуратури Нью-Йорку.

Суд задовольнив клопотання Летиції Джеймс та дозволив притягнути Дональда Трампа до відповідальності у подальшому судовому розгляді. Наступне засідання відбудеться 2 жовтня 2023 року.

Зазначимо, цивільний позов проти Трампа Летиція Джеймс подала у вересні 2022 року. Вона підозрювала екс-президента США у шахрайстві з американською нерухомістю. Прокурорка закликала суд визнати Трампа шахраєм ще до судового засідання.

Джеймс вимагає від суду оголосити постійну заборону для Трампа і його дітей обіймати керівні посади в компаніях штату, там же на п’ять років заборонити їм купувати нерухомість і змусити відповідачів відшкодувати завдані банкам збитки в розмірі 250 мільйонів доларів.

Додамо, наразі Трампа звинуватили тільки в одному з семи правопорушень, які висунула прокуратура Нью-Йорку. Судові справи почалися після розслідування The New York Times про бізнес Трампа, який не декларував прибутків та не платив податків до бюджету штату Нью-Йорк.