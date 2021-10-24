У Тристоронній контактній групі заявили, що бойовики вимагають з незаконно увʼязнених українців кошти за перебування у в’язницях на окупованому Донбасі. Про це повідомив член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш.

«Тюремники ОРДЛО пішли по беззаконню. З Донецька повідомляють: з незаконно утримуваних у місцях позбавлення волі заручників вимагають гроші “за проживання”: вугілля, дрова, їжу», – написав Гармаш у суботу, 23 жовтня, у Facebook.

За його словами, бойовики вимагають від родичів ув’вязнених, аби ті перераховували гроші на банківські картки для їх утримання. Тим, хто відмовляється звертатися до родичів з проханням про переказ коштів, або тим, у кого немає грошей, створюють нестерпні умови перебування у в’язниці, наприклад, переводять на триразове харчування. «У сенсі, годують тричі на тиждень», – уточнив член делегації.

Він також зазначив, що в тюрмах на окупованих бойовиками територіях не лікують хворих на коронавірус.

«Точніше “лікують” стрептоцидом. В’язню 70 років – двостороннє запалення легенів – жодного реального лікування. Це просто повільне умисне вбивство», – стверджує Гармаш.

Представник української делегації в ТКГ зазначив, що кілька тижнів тому в тюрмах «ЛДНР» бойовики запровадили так званий «карантин», через який скасовані всі побачення, заборонено передавати продукти, ліки, маски та воду.

«Доступу Міжнародного Червоного Хреста, як і раніше, немає, хоча Росія брала на себе таке зобов’язання в Парижі на Н-4 [зустрічі лідерів країн «нормандської четвірки»] два роки тому», – додав він.