Реквізити для оплати з 1 березня 2024 року будуть нові

З 1 березня Чернівецька, Івано-Франківська та Житомирська філії ТОВ «Газмережі» обслуговуватиме 270 тис. мешканців цих областей.

Підприємство отримало ліцензію на розподіл газу в усій Чернівецькій області, а також у Тисменицькому районі Івано-Франківської області та Коростишівському районі на Житомирщині, повідомили 26 лютого у Нафтогазі.

Особові рахунки споживачів газу залишаться незмінними. У той же час реквізити для оплати за доставку газу з 1 березня 2024 року, будуть нові:

Чернівецька область

Отримувач: Чернівецька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

код за ЄДРПОУ 45304917

МФО 356334

п/р UA133563340000026031300992993

Тисьменицький район Івано-Франківської області

Отримувач: Івано-Франківська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

код за ЄДРПОУ 45371501

МФО 336503

п/р UA 713365030000026030300548842

Коростишівський район Житомирської області

Отримувач: Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

код за ЄДРПОУ 45204957

МФО 311647

п/р UA293116470000026038302350830

У ТОВ «Газмережі» зазначають, що мешканці Чернівецької, Івано-Франківської та Житомирської областей, які мають переплату за доставку газу в АТ «Чернівцігаз», АТ «Тисменицягаз» і АТ «Коростишівгаз», можуть повернути гроші. Для цього слід подати заяву у центр обслуговування клієнтів Газмереж в межах області. Інформацію з питань розподілу та споживання газу можна отримати за телефонами підприємства: ​066-300-2-888, 098-300-2-888, 093-300-2-888.

Нагадаємо, АТ «Івано-Франківськгаз», АТ «Чернівцігаз» та АТ «Житомиргаз», що входили до групи РГК Дмитра Фірташа, перейшли під контроль держави у склад НАК «Нафтогаз України» восени 2023 року.