Денна температура повітря почне поступово збільшуватись

На вихідних, 4-5 жовтня, у Львові та області уже майже не буде нічних заморозків, а денна температура повітря почне поступово збільшуватись. Про це інформує Львівський регіональний гідрометцентр.

Як вказано у прогнозі синоптиків, у суботу, 4 жовтня, на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Часом невеликий дощ, вночі в горах помірний дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6°С тепла, місцями на поверхні ґрунту та в повітрі заморозок 0-2°; вдень 7-12°С тепла. У Львові температура повітря вночі буде 3-5°С тепла, вдень 8-10°С тепла.

У неділю, 5 жовтня, у Львові та області також буде хмарна погода, можливі незначні опади. Денна температура повітря становитиме близько 12°С тепла, а вночі опускатиметься до 6°С тепла.

У понеділок, 6 жовтня, на Львівщині також можливі незначні опади, а денна температура повітря зросте до 14°С тепла.