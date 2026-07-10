Тендер на поставку різців компанія виграла вперше

Державне підприємство «Львіввугілля» 1 липня замовило понад 10 тис. різців для гірничих комбайнів вартістю 9,25 млн грн. Поставити товар має єдиний учасник відкритих торгів ТОВ «Газенерго-Трейд». Про це у п’ятницю, 10 липня, повідомило видання «Наші гроші» з посиланням на дані в системі Prozorro.

ДП «Львіввугілля» замовило різці РТМ виробництва ТОВ «Техпоставка», які використовують для розрихлення гірничої маси. Найдорожчою позицією у поставці є різці РТМ 32.88.60.75. Вартість одного такого різця становить 1,2 тис. грн (близько 27 доларів). Вироби виготовляють зі сталі марки 35ХГСА та твердого вольфрамокобальтового сплаву ВК 15В.

Видання зауважило, що у червні 2026 року підприємство замовляло такі ж різці по 1 тис. грн (близько 24 доларів), що на 13% дешевше. Тоді закупівлю провели без торгів через відсутність поданих пропозицій. У 2025 році ДП «Львівугілля» купило цей товар по 792 грн за одиницю (близько 19 доларів за тодішнім курсом НБУ), що на третину дешевше від нинішньої ціни.

Поставити різці компанія має протягом 10 робочих днів після заявки, а гарантійний термін на них становитиме півтора року. Закуплені різці призначені для шести шахт, що входять до складу державного підприємства «Львіввугілля».

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До слова, ТОВ «Газенерго-Трейд» зареєстроване у Львові у 2019 році. Компанію заснував Роман Жук. Керівником компанії є Оксана Жук, яка є також директоркою «Оптім-Паливо» Євстахія Жука. Основний вид діяльності – оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

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Із 2019 року ТОВ «Газенерго-Трейд» отримало підрядів на 6,22 млрд грн, переважно на постачання газу та електроенергії. Тендер на поставку різців компанія виграла вперше, тоді як раніше постачала ДП «Львіввугілля» лише газ та електроенергію.