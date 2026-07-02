Пожежа на НПЗ у Кстово 2 липня

У ніч на 2 липня українські безпілотники завдали удару по нафтопереробному заводу в Кстово Нижньогородської області РФ. На території об’єкта зафіксували пожежу.

Губернатор Нижньогородської області Глєб Нікітін заявив, що російська ППО нібито збила за ніч 30 українських безпілотників над російським регіоном. За його словами, падіння уламків спричинило «некритичні пошкодження» одного промислового об’єкта та кількох житлових будинків. Він також повідомив про одного загиблого та чотирьох поранених.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, під удар потрапив завод ТОВ «Лукойл-Нижегороднєфтєоргсінтез». Попередньо, там уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6.

Також цієї ночі українські дрони атакували залізничний міст через Сіверський Донець у районі Станиці Луганської. Цей міст російські окупанти використовують для військової логістики та перекидання особового складу, озброєння і матеріально-технічних засобів.

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ТОВ «Лукойл-Нижегороднєфтєоргсінтез» – один із найбільших і найстаріших нафтопереробних заводів Росії, який, зокрема, забезпечує пальним Московський регіон.

Потужність первинної переробки нафти цього заводу становить близько 17 млн тонн на рік. Також підприємство випускає понад 50 найменувань продукції, зокрема, автомобільне, авіаційне та дизельне пальне.

Це вже не перша атака на підприємство: раніше воно зазнавало ударів у травні та квітні 2026 року.