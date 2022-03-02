Російсько-українські переговори пройдуть в Гомельській області

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що другий раунд переговорів з Росією відбудеться у середу, 2 березня.

За словами Арестовича, другий раунд переговорів між Україною і Росією відбудуться у середу, 2 березня у тому ж місці, де був перший ранд, тобто на українсько-білоруському кордоні в Гомельській області. Арестович наголосив, що Україна стоятиме на своєму.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова до продовження переговорів, але без ультиматумів з боку РФ.

«Зараз ми готові до переговорів, але ми в жодному разі не готові до прийняття будь-яких російських ультиматумів. Коли відбудуться нові переговори - наразі не відомо», – сказав Кулеба.

Україну на переговорах представлятимуть голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що російська делегація прибуде на місце переговорів увечері 2 березня.

Нагадаємо, перший раунд переговорів між Україною і Росією провели 28 лютого, однак конкретних домовленостей досягнуто не було.

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