Йдеться про землі Берегометського лісництва

Дружина сільського голови Мигово отримала підозру у привласненні 6 га земель, які належить Берегометському лісництву і розташовані поруч з гірськолижним курортом «Мигово». До оборудки причетні ще двоє її спільників.

Працівники Державного бюро розслідувань встановили, що шахрайську схему втілили на початку 2022 року. Тоді дружина голови Мигівської сільської ради Вижницького району разом із двома наближеними до неї посадовцями організувала незаконне привласнення земель. Це ділянки, які розташовані в межах Мигівського лісництва ДП «Берегометське лісомисливське господарство», поруч із гірськолижним курортом «Мигово», повідомили в ДБР у четвер, 4 вересня. Площа фіктивно приватизованої землі становить 6 га.

Ймовірно, йдеться про 8 ділянок лісового фонду, незаконну приватизацію яких скасував Вижницький районний суд у липні 2025 року. Привласнення земель виявили депутати Берегометської селищної ради. У травні 2023 роки вони натрапили на підробку рішень, коли переглядали список земель громади, які можуть бути інвестиційно привабливими.

13 депутатів Берегометської селищної ради звернулися з відповідним запитом до правоохоронців та інших структур. Вони зазначили, що йдеться про землі в межах туристичного комплексу «Мигово». Це 6 гектарів в інвестиційно привабливій зоні. Землі виділили без розгляду на профільних комісіях та сесіях селищної ради.

Під час розслідування працівники ДБР встановили, що щоб приватизувати ці землі дружина сільського голови та спільники використали підроблені державні акти про право власності для виготовлення земельно-технічної документації, присвоєння кадастрових номерів і реєстрації ділянок у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Потім вони розділили незаконно оформлені землі на дрібніші частки та продали їх за заниженою вартістю заздалегідь знайденому покупцю. Загальна ринкова вартість ділянок перевищує 3,4 млн грн.

Правоохоронці повідомили підозру членам організованої групи за ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.209 КК України. Наразі вирішують питання про обрання запобіжних заходів і арешт майна. Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.