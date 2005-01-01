ДСНС перевіряє пожежну безпеку українських храмів перед Великоднем

Рятувальники нагадують правила пожежної безпеки священикам

Напередодні Великодня співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС) перевірять стан пожежної безпеки культових споруд. Про це 1 квітня повідомила прес-служба ДСНС України.

«Наближається одне з найбільших релігійних свят – Великдень. Це свято пов'язане зі скупченням великої кількості людей у храмах і масовим використанням відритого вогню, зокрема свічок, у культових спорудах», – йдеться в повідомленні.

Протягом цього тижня фахівці ДСНС відвідали культові споруди Луганської, Харківської, Волинської, Миколаївської, Одеської, Хмельницької, Херсонської, Житомирської областей.

Наголошується, що в першу чергу перевіряють стан пожежної безпеки приміщень. Під час рейдів працівники Служби порятунку звертають особливу увагу на наявність у будівлях вогнегасників, шляхів евакуації парафіян, протипожежного водопостачання та сигналізації, знаків пожежної безпеки, стан утримання електрогосподарства та приладів опалення.

Також рятувальники проводять зустрічі з віруючими і священнослужителями, нагадують їм правила пожежної безпеки, навчають діям у разі виникнення пожежі, нагадують правила користування первинними засобами пожежогасіння, здіййснюють навчальну евакуацію людей із приміщень храмів.

Настоятелям храмів вручають пам'ятки з роз'ясненням основних правил пожежної безпеки в культових закладах. «Подібні заходи будуть тривати і надалі до початку Великодніх свят», – зазначають рятувальники.

Як відомо, 30 березня в Україні почалися масштабні перевірки пожежної безпеки. Рішення було ухвалено через події в російському місті Кемерово, де 25 березня в одному з розважальних центрів сталася масштабна пожежа і загинули десятки людей, переважно діти.