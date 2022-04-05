Люди допомагають літній жінці вибратися через розвалений будинок

Громадяни, які хочуть допомогти у час війни, можуть зголошуватися до добровільних формувань цивільного захисту. Добровольці братимуть допомагатимуть рятувальникам з ДСНС та будуть ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій, про це повідомила прес-служба ДСНС у вівторок, 5 квітня.

Якщо хтось хоче допомогти рятувальникам, розбирати завали будинків, надавати допомогу потерпілим та рятувати людей, то спершу треба заповнити анкету. У ній потрібно вказати свої особисті дані та вибрати область, де бажаєте допомагати. Особливих вимог до кандидатів немає.

«Громадяни, які бажають брати участь в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України: розборі завалів, рятуванні людей, наданні допомоги потерпілим, розвантаженні гуманітарних вантажів та інших заходів, можуть долучитися до добровільних формувань цивільного захисту», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Добровільні формування при ДСНС будуть сформовані на тимчасовій основі. Цим питанням будуть займатися місцевиі органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.