Дубенський суд оштрафував чоловіка, син якого душив однокласника в школі. У характеристиці йдеться, що хлопець неслухняний і погано вчиться, а попередні розмови класного керівника щодо поведінки сина результатів не дали. Відтак вчителі звернулись до ювенальної поліції.

Як йдеться у постанові Дубенського міськрайонного суду, інцидент стався 20 березня цього року в Дубенському ліцеї №7. Шестикласник в присутності інших учнів з невідомих причин душив свого однокласника. Після інциденту медичної допомоги потерпілий не потребував, але на шиї в нього лишились синці.

У адмінпротоколі також йдеться, що раніше з батьками хулігана вчителі вже проводили бесіди, оскільки він порушував дисципліну, але ніякого результату вони не дали – поведінка школяра не змінилася. Тож щодо цього випадку педагоги поінформували працівників ювенальної превенції. Оскільки хлопець через юний вік ще не може нести адмінвідповідальність, протокол склали на його батька. Відомо, що свою провину чоловік визнав.

На засіданні 28 березня суддя Руслан Ралець визнав чоловіка винним у порушенні ст. 173-4 КУпАП (булінг) та призначив йому 850 грн штрафу. Окрім цього, чоловік повинен сплатити 536 грн судового збору. Постанова наразі не набрала законної сили, батько ще може оскаржити її в суді.