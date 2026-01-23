Маршрут пролягатиме через Подільські товтри та Дністровський каньйон

На Тернопільщині та Хмельниччині з’явиться новий веломаршрут, який об’єднає два національні природні парки. Йдеться про парки «Подільські товтри» та «Дністровський каньйон». Протяжність веломаршруту становитиме понад 35 кілометрів.

Про новий маршрут повідомили на фейсбук-сторінці Національного природного парку «Подільські товтри». Під час обговорення проєкту представили паспорт першої частини веломаршруту – «Бакота гранд трек». Це документ, який містить загальну характеристику, технічні параметри, протяжність, рівень складності, особливості рельєфу і типи покриття.

Паспорт першої частини веломаршруту

«Цей маршрут – частина великого веломаршруту, який зовсім скоро з'єднає два сусідні нацпарки. Маршрут розроблено для розвитку велотуризму в регіоні та контрольованого спрямування туристичних потоків територіями природно-заповідного фонду з мінімальним впливом на флору і фауну», – йдеться у дописі на сторінці «Подільські товтри».

Велосипедний трек для першої частини та майбутнього маршруту розробили за допомогою сучасних технологій. Це дозволить велотуристам точно визначати навігацію. Маршрут підійде для велосипедистів різного рівня підготовки. Попередньо, протяжність маршруту складе – 35,42 км, час в дорозі – орієнтовно три години.