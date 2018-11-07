Два роки «Дитячій Планеті» – свято, що запам’ятається надовго

Два роки щирих дитячих посмішок, тисячі здійснених мрій, два роки улюбленому місцю дітей та дорослих – два роки «Дитячій Планеті»!

Один з найкращих дитячих закладів Львова «Дитяча Планета» (вул. Газова, 30А) святкує свій день народження і з цієї нагоди організовує неймовірне «Селфі-паті»!

Вже 11 листопада о 12:00 на усіх гостей чекає святкова концертна програма. Наукове шоу дозволить малечі зробити для себе безліч справжніх відкриттів, шоу конфеті додасть святкового настрою, а виступи циркових героїв та футуристичних трансформерів здивують не тільки дітей, а й дорослих. Окрім того, усіх розважатимуть ляльки-велетні та веселі аніматори. Щогодини на святі відбуватиметься розіграш цінних та смачних подарунків, а на згадку про свято усі гості зможуть зробити безкоштовне фото. Для цього передбачена спеціальна тематична фотозона та фотокабіна. Крім того, гості зможуть поласувати величезним святковим тортом. Завітає на свято й улюбленець усіх дітей – зірковий гість Левко Дурко! Легендарні пісні та жарти артиста зроблять святкування яскравим та максимально веселим.

«Дитяча Планета» має неймовірний досвід в організації дитячих гулянь. За 2 роки цей заклад відвідали понад 186 тисяч дітей і тут відсвяткували понад 4300 днів народжень. Діти з’їли майже 10 тисяч кілограмів тортів, більш ніж 40 тисяч смачненьких піц і майже 40 тисяч порцій картоплі фрі. Але і це ще далеко не все.

Щодня у яскравому світі «Дитячої Планети» на усіх діток чекають величезні батутні арени, підвісний мотузковий парк та скеледром, лабіринти та басейни з кульками. А ще ігрові автомати, х-box, лазертаг, атракціон віртуальної реальності і найвеселіші у Львові аніматори. Крім того, у закладі є власний ресторан та кондитерська, де завжди можна смачно поїсти та порадувати себе солоденьким. Окрім того, у будні потрапити до закладу у вечірні години можна за півціни.

То ж якщо ви досі не відвідували цього королівства дитячих розваг – 11 листопада чудова нагода зробити це. Усіх вас чекають за адресою: вул. Газова, 30А.