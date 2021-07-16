Поліція нагородила хлопця подякою за свідому громадянську позицію

У Івано-Франківську 12-річний підліток викликав поліцію, заявивши, що став очевидцем викрадення людини. Він розповів, що бачив, як декілька одягнених у маски людей зв'язали чоловіка, заштовхали його в авто і повезли у невідомому напрямку. Хлопець запам'ятав колір, марку та номерний знак авто і описав усіх ймовірних викрадачів правоохоронцям. Втім, після з'ясування всіх деталей, виявилось, що викрадення не було – чоловіки просто забирали знайомого на вечірку.

Про дзвінок 12-річного Миколи з Івано-Франківська прес-служба поліції повідомила у п'ятницю, 16 липня.

«Днями на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вчинення злочину. Заявник повідомив усі деталі викрадення: вказав колір, марку та номерний знак авто, описав усіх ймовірних викрадачів. Коли патрульні прибули за вказаною адресою, то були здивовані, адже заявником виявився 12-річний хлопець, який ствердно розповідав про викрадення», – йдеться у повідомленні патрульної поліції.

Патрульні оперативно встановили власника авто та місце його перебування. Туди терміново прибула слідчо-оперативна група. Втім, під час розмови із власником авто виявилося, що викрадення було своєрідним способом доставки друга на вечірку.

«️На запитання про викрадення, компанія пояснила, що нікого не викрадали, а добровільно забрали на вечірку свого друга, для якого і організували свято. На щастя, історія з викраденням не підтвердилась», – уточнили у прес-службі поліції.

Поміж тим у четвер, 15 липня, до 12-річного хлопця завітав заступник начальника управління поліції та вручив подяку за свідому громадянську позицію.