54-річного мешканця Дрогобича Романа Дідуха знайшли вбитим у наметі на околиці міста

Суд виніс вирок двом братам ромської національності за вбивство та пограбування 54-річного мешканця Дрогобича Романа Дідуха. Дрогобичанина знайшли мертвим у березні цього року у саморобному наметі на околиці міста.

У прокуратурі Львівщини повідомили про завершення судового розгляду у кримінальному провадженні щодо двох уродженців Закарпатської області, одного з яких обвинувачували в умисному вбивстві (ч.1 ст.115 ККУ), а його брата – у грабежі (ч.2 ст.186 ККУ).

Вбивство сталося у березні цього року. За версією правоохоронців, на околиці Дрогобича у саморобному наметі потерпілий розпивав алкогольні напої разом із ромами й почав проявляти симпатію до дружини одного з підсудних. 41-річний ром через ревнощі вдарив Романа Дідуха молотком по голові. Від удару дрогобичанин помер на місці. У той час 58-річний брат обвинуваченого, скориставшись ситуацію, вкрав із сумки загиблого мобільний телефон. Після злочину обоє чоловіків з місця події втекли.

Романа Дідуха спершу розшукували як безвісти зниклого і через кілька днів його знайшли вбитим у саморобному наметі.

Суд підтримав позицію прокурорів та визнав обвинувачених винними. Відповідно до вироку, молодшому братові за умисне вбивство призначено покарання у вигляді восьми років позбавлення волі, а старшому за грабіж – чотири роки позбавлення волі.