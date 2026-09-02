Йдеться про безпартійних депутатів Оноківської сільської ради

Правоохоронці оголосили підозри двом депутатам Оноківської сільської ради Ужгородського району, які внесли у декларації недостовірні дані на 8 млн грн. Одному з них загрожує до 6 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у середу, 2 вересня, в одному випадку різниця між задекларованими та фактичними відомостями перевищила 6 млн грн. Депутат, зокрема, не вказав понад 3,2 млн грн доходів. Серед них – понад 2,5 млн грн, отриманих від продажу земельної ділянки з недобудованим будинком.

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«При цьому в договорі купівлі-продажу йшлося лише про земельну ділянку вартістю 67 тис. грн. Про недобудований будинок у документі не зазначалося. Також депутат не зміг підтвердити легальними доходами гроші, за які велося будівництво. За 6 років його офіційний дохід становив менше як 500 тис. грн», – зазначили правоохоронці.

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У прокуратурі не називають прізвища підозрюваного. За даними джерел ZAXID.NET у правоохоронних органах, йдеться про Степана Машіку, обраного в Оноківську сільраду шляхом самовисування з округу в с. Невицьке. У декларації за 2025 рік депутат вказав, що володіє тільки автомобілем УАЗ та 450 тис. грн готівки.

Іншим підозрюваним у недостовірному декларуванні джерела ZAXID.NET називають Івана Кучера, який теж зайшов в Оноківську сільраду самовисуванцем. Депутат володіє низкою об’єктів нерухомості та автопарком вантажних авто й екскаваторів, які надає в оренду його компанія «Мінік». Окрім цього у власності Івана Кучера та його дружини – близько 3 млн грн готівкою.

Попри це, депутат не задекларував гараж і садовий будинок, розташовані на землях його дружини. Загальна ринкова вартість споруд станом на кінець 2025 року становила понад 2,5 млн грн. Окрім цього, він не зазначив 75 тис. грн доходу, отриманого від продажу мотоцикла.

Степан Машіка та Іван Кучер. Фото з відкритих джерел

Обом підозрюваним інкримінують декларування недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-2 КК України). Санкція статті передбачає від 68 тис. грн до 84 тис. грн штрафу або до 240 годин громадських робіт, або до 2 років обмеження волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Степану Машіці також оголосили підозру у легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України). Санкція статті передбачає від 3 до 6 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 2 років та з конфіскацією майна.