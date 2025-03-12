Одного з підозрюваних затримали на кордоні, а іншого - у нього вдома

Правоохоронці викрили двох мешканців Луцька віком 34 та 37 років, які налагодили схему збуту амфетаміну до країн Європи. Щомісячний прибуток підозрюваних становив понад 200 тис. грн. Про це повідомила 12 березня пресслужба поліції області.

За даними слідства, лучани ретельно маскували наркотики і перевозили комерційними вантажівками. Згодом амфетамін продавали за кордоном на паркінгах для далекобійників. Також підозрювані шукали клієнтів серед наркозалежних громадян європейських країн. Оплату брали готівкою.

«Одного зі зловмисників затримали прямо на кордоні, коли він намагався провезти чергову партію амфетаміну. Особливою цинічністю відзначився 37-річний спільник, батько двох неповнолітніх, який під час обшуків взяв на руки свою малолітню дитину та не відпускав її, шантажуючи поліцейських і погрожуючи заподіяти собі шкоду просто на очах у заплаканих дітей», – зазначають поліцейські.

Відомо, що щомісячний дохід наркобізнесменів складав понад 200 тис. грн. Під час обшуків у них вилучили амфетамін, пістолет із патронами, електронні ваги, зіп-пакети та інші речові докази по справі. Вартість вилучених психотропів за цінами «чорного» ринку – більше 80 тис. грн.

Слідчі оголосили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконний збут психотропних речовин за попередньою змовою) та за ч.1 ст. 305 ККУ (контрабанда психотропних речовин). За скоєне їм загрожує до десяти років тюрми з конфіскацією майна.