Першим правоохоронці затримали колишнього працівника МВС, який був посередником у цій схемі

Двоє львівських патрульних налагодили схему одержання хабарів від водіїв, у цьому їм допомагав ще й колишній працівник МВС. Саме він отримував гроші від водіїв і передавав їх патрульним. Посередника вже затримали правоохоронці, а двом патрульним готуються висунути звинувачення, повідомила прес-служба СБУ у п'ятницю, 29 жовтня.

Як встановило слідство, двоє патрульних поліцейських зупиняли автівки для перевірки документів. Під час розмови, вони погрожували водіям складанням на них адміністративного протоколу за надуманим приводом – нібито водій перебуває у стані алкогольного сп’яніння. На місці патрульні одразу ж пропонували водіям вирішити це питання за гроші. Скільки саме грошей вимагали патрульні і як довго вони працювали за такою схемою, в прес-службі СБУ не розголошуюють.

За даними прокуратури, що до схеми отримання хабарів патрульні залучили 29-річного посередника, який брав гроші від водіїв і передавав поліцейським. До слова, посередник – колишній працівник одного з підрозділів МВС.

Працівники СБУ та ДБР затримали посередника на гарячому під час отримання 8 тис. грн хабара, від одного з водіїв, якого патрульні зупинили ще на початку жовтня. Коли саме і де відбувалося затримання в СБУ також не повідомляють, допоки тривають слідчі дії щодо патрульних поліцейських.

Також СБУ та ДБР встановлюють причетність до цього злочину інших посадовців поліції.