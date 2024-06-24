У Львівському райуправлінні №1 фальсифікували справи на невинних осіб

Слідчі ДБР повідомили про підозру колишньому оперуповноваженому Ярославу Любінцю та старшому дізнавачу Львівського районного управління №1 ГУПН у Львівській області Юрію Юрченку за фальсифікацію матеріалів та притягнення до кримінальної відповідальності невинного чоловіка. Раніше підозру отримав організатор схеми – заступник начальника кримінальної поліції згаданого райвідділу Юрій Фок.

Як розповіли в прокуратурі Львівщини, оперуповноважений та старший дізнавач райвідділу причетні до фальсифікації матеріалів та фабрикування справи проти невинного.

«За даними слідства, підозрювані організували схему притягнення до кримінальної відповідальності невинної особи для підняття статистики розкриття правопорушень. Для цього поліцейські створили штучні докази, а саме протоколи допиту свідків та потерпілого, а також протокол слідчого експерименту. На підставі цих доказів дізнавач підписав завідомо неправдиве повідомлення про підозру невинному чоловіку. В подальшому на підставі цих фіктивних доказів поліцейські скерували до суду обвинувальний акт стосовно потерпілого», – йдеться в повідомленні прокуратури 24 червня.

На сьогодні оперуповноважений звільнений із органів поліції, а старший дізнавач за рішенням суду відсторонений від займаної посади. Їм обом інкримінують притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 - ч. 2 ст. 372 ККУ). Експоліцейського також підозрюють у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 ККУ).

У прокуратурі зауважили, що до цієї злочинної схеми був залучений також начальник одного із відділів цього ж управління поліції. Матеріали відносно нього виділені в окреме провадження і обвинувальний акт скеровано до суду. Триває судовий розгляд.

Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, підозри у фальсифікації справи на невинного чоловіка отримали колишній оперуповноважений Ярослав Любінець та старший дізнавач Львівського районного управління №1 ГУПН у Львівській області Юрій Юрченко. Організатором є заступник начальника кримінальної поліції цього райвідділу Юрій Фок, якого раніше затримували за наркоторгівлю.