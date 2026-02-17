Затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі

Правоохоронці викрили двох посадовців ТЦК та СП у Волинській області, які за гроші оформлювали військовозобовʼязаним бронювання та прибирали відмітки про порушення військового обліку. Про це у вівторок, 17 лютого, повідомили пресслужби Нацполіції та Офісу генпрокурора.

За даними слідства, до корупційної схеми були причетні оператор відділення районного ТЦК та провідний інспектор відділу обласного ТЦК. Правоохоронці задокументували два епізоди хабарництва:

2,5 тис. доларів посадовці отримали від чоловіка за коригування даних в системі «Оберіг» для подальшого бронювання;

1,5 тис. доларів – за скасування відмітки про порушення військового обліку. Після цього один із фігурантів висловив невдоволення через «занадто низьку» суму, яку назвав його колега.

Фото Нацполіції

Обох посадовців затримали. Їм повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинене за попередньою змовою). Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Підозрюваних взяли під варту з правом внесення застави по 166 тис. грн кожному. Правоохоронці перевіряють участь підозрюваних в інших аналогічних епізодах, а також встановлюють повне коло людей, які можуть бути залучені до схеми.