Підозрювану затримали під час отримання 10 тис. доларів хабаря

Поліцейські викрили колишню працівницю ТЦК та СП на продажі довідок про фіктивні захворювання чоловікам призовного віку. Підозрювану затримали під час отримання 10 тис. доларів хабаря. Про це у четвер, 12 лютого, повідомила пресслужба поліції Волині.

За даними слідства, 46-річна лучанка вимагала неправомірну вигоду у військових та військовозобовʼязаних. Натомість обіцяла вплинути на службових осіб медзакладів, аби ті видавали фіктивні діагнози, які могли стати підставою для встановлення групи інвалідності. Надалі такі чоловіки могли ухилятися від служби.

«Робила це підозрювана систематично. Їй довіряли, адже вона була колишньою працівницею ТЦК та СП», – повідомляють правоохоронці.



11 лютого жінка отримала 10 тис. доларів хабаря від військовозобов’язаного за виготовлення медичної документації із зазначенням фіктивного діагнозу. Тоді ж її і затримали.

Слідчі оголосили лучанці про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування триває.